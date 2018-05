Sumudica, anunt de ultima ora despre venirea la FCSB. Ce spune despre viitorul sau

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Candidatul care-l voia pe Sumudica antrenor la Bursarpor n-a castigat alegerile prezidentiale.

Antrenorul roman nu duce insa lipsa de oferte. Are inca doua variante in Turcia. Sumudica exclude varianta FCSB.

"Cand m-am intors din Turcia am declarat ca Dica poate ajunge un antrenor cu performante. In niciun caz nu l-am mai criticat in ultimul timp. O spun din nou: nu voi ajunge niciodata antrenor la FCSB sau la Steaua! N-are rost sa dau nume ale echipelor cu care discut. Uitati cum a fost si cu Bursa, unde omul de afaceri care ma dorea a pierdut alegerile desi parea favorit", a spus Sumudica pentru Digisport.

Sumudica a fost in carti si pentru preluarea CFR-ului, insa oficialii clubului par sa se fi orientat spre varianta Edi Iordanescu in ultimele ore.