ULTIMA ORA | Primul jucator care a plecat de la FCSB in aceasta iarna! A rupt contractul si i-a parasit pe ros-albastri! Anuntul momentului

Primul jucator care a plecat de la FCSB in aceasta.

Atacantul celor de la FCSB, Juhvel Tsoumou, a decis sa plece de la FCSB in aceasta iarna. Potrivit Telekomsport, acesta si-a reziliat contractul cu vicecampioana Romaniei si nu va mai face parte din lotul lui Vintila.

Tsomou a jucat doar in 3 meciuri pentru FCSB, 26 de minute in partida din Banie cu Universitatea Craiova, meci in care a adus victoria ros-albastrilor, 74 de minute in meciul cu CFR de pe Arena Nationala, scor 0-0 si 45 de minute in partida de Cupa Romaniei, cu U Cluj, scor 1-0.

Tsomou va mai putea evolua in Romania doar la FC Hermannstadt, sau intr-o liga dintr-un campionat extern, unde sezonul nu a inceput inca.

400.000 de euro este cota lui Tsomou pe transfermarkt.com