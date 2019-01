Romanul urmarit de Arsenal a ajuns in Serie A! Cu ce echipa a semnat noua speranta a fotbalului romanesc!

Raul Steau a facut pasul in fotbalul mare.

Sassuolo Calcio, echipa din Serie A, a decis sa il transfere pe tanarul mijlocas roman, Raul Steau, in varsta de 17 ani. Fotbalistul a semnat cu formatia italiana un contract valabil doi ani si jumatate. Sassuolo are deja in componenta lotului alti doi romani, Andrei Marginean (17 ani) si Marius Marin (20 de ani).

Mijlocas la nationala de tineret sub 18 ani, Steau se antrena deja de doua luni cu formatia italiana, fiind prezent si la antrenamentele echipei de seniori. Raul este originar din Aiud, a mai jucat la Viitorul Cluj si Viitorul Abrud.

"Nu e deloc impresionat de zecile de milioane care se rostogolesc zilnic sub ochii lui pe terenul de antrenament al echipei de Seria A", a spus agentul sau, Catalin Sarmasan.