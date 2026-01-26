Vara trecută, jucătorul elveţian Granit Xhaka a ajuns la un acord cu echipa engleză Sunderland şi a plecat, astfel, de la formaţia germană Bayer Leverkusen, alături de care a și cucerit titlul în Bundesliga în sezonul 2023-2024.

Sunderland şi Bayer Leverkusen ajungeau la un acord pentru transferul mijlocaşului elveţian la gruparea engleză, iar mutarea s-a făcut pentru 15 milioane de euro.

Granit Xhaka, absent din partida de Premier League dintre Sunderland și West Ham

În acest moment, Xhaka e om de bază la Sunderland, pentru care a bifat deja un total de 23 de meciuri, dintre care 22 de partide în campionat. Tot în campionat a și marcat un gol, dar a și oferit câteva pase decisive. Chiar căpitan al grupării Sunderland, el a absentat în cea mai recentă etapă din Premier League, din acest weekend, contra celor de la West Ham, din deplasare, într-un duel cedat cu 1-3.

Nu a fost parte din lot din cauza unei probleme medicale, dar chiar și așa a luat parte la meci din tribune, din spatele băncii tehnice a echipei sale. Cunoscut ca un tip care reacționează la cald, care se enervează destul de repede, elvețianul s-a duelat verbal cu un suporter de la West Ham.

Fotbalistul chiar l-ar fi provocat la bătaie pe fan, iar The Sun relatează că Granit Shaka i-a spus: ”Ne vedem afară”.

Granit Xhaka, printre cei mai duri jucători din Premier League

Până la urmă, lucrurile nu au degenerat, oamenii de ordine reacționând și aplanând schimbul de replici, dar este o eroare impardonabilă din partea unui fotbalistul cu atât de multă experiență, mai ales că ne referim la reacția unui spectator, nu a unui rival din teren.

Sunderland se află pe locul 10 în Premier League, cu 33 de puncte acumulate în 23 de partide, dar la numai trei lungimi de locurile care asigură calificarea în cupele europene în sezonul următor, de poziția a 5-a, pe care se situează Liverpool.

