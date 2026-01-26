Lovitură de teatru în Premier League! Harry Maguire, gratis la rivala lui Manchester United

Harry Maguire (32 de ani), unul dintre liderii vestiarului de la Manchester United, poate pleca după șapte ani petrecuți pe Old Trafford. Și nu oriunde, ci la una dintre rivalele ”diavolilor”.



Despre plecarea fundașului englez s-a vorbit de mai multe ori în ultimii ani, mai ales când gafele sale impardonabile deveneau virale pe internet. Acum, contractul dintre cele două părți ajunge la final, iar Maguire poate pleca gratis. Chelsea vrea să profite de această situație și să-l transfere.



Harry Maguire poate ajunge gratis la Chelsea!



Rămâne de văzut dacă Manchester United va replica și îi va oferi experimentatului fundaș central un nou contract. În caz contrar, acesta are varianta unei mutări pe Stamford Bridge, unde este dorit de ”board-ul” londonezilor.



Potrivit CaughtOffside, Chelsea vrea să transfere în vară mai mulți jucători cu experiență, pentru a-și ”betona” echipa.

