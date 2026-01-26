Lovitură de teatru în Premier League! Harry Maguire, gratis la rivala lui Manchester United

Premier League
Harry Maguire (32 de ani), unul dintre liderii vestiarului de la Manchester United, poate pleca după șapte ani petrecuți pe Old Trafford. Și nu oriunde, ci la una dintre rivalele ”diavolilor”.

Despre plecarea fundașului englez s-a vorbit de mai multe ori în ultimii ani, mai ales când gafele sale impardonabile deveneau virale pe internet. Acum, contractul dintre cele două părți ajunge la final, iar Maguire poate pleca gratis. Chelsea vrea să profite de această situație și să-l transfere.

Harry Maguire poate ajunge gratis la Chelsea!

Rămâne de văzut dacă Manchester United va replica și îi va oferi experimentatului fundaș central un nou contract. În caz contrar, acesta are varianta unei mutări pe Stamford Bridge, unde este dorit de ”board-ul” londonezilor.

Potrivit CaughtOffside, Chelsea vrea să transfere în vară mai mulți jucători cu experiență, pentru a-și ”betona” echipa.

Maguire a fost protagonistul unui transfer spectaculos la Manchester United în 2019, după ce a impresionat la Leicester. ”Diavolii” plăteau atunci 87 de milioane de euro pentru a pune mâna pe fundașul central.

În cariera sa, Maguire a mai jucat la Sheffield United, Hull City și Wigan. Primul său transfer tare a fost la Leicester, care plătea 13,7 milioane de euro pentru el.

Harry Maguire a revenit după accidentare

Fundașul englez a revenit recent după o accidentare și a fost integralist în ultimele două partide, câștigate de Manchester United împotriva celor de la Manchester Cit (2-0) și Arsenal (3-2).

În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe Maguire la zece milioane de euro, în contextul în care, în 2019, avea o cotă de piață de 70.

