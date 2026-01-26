Kylian Mbappe a marcat o dublă în victoria Realului cu Villarreal și se menține în fruntea golgheterilor din La Liga, cu 21 de goluri în 21 de meciuri.



În Liga Campionilor, francezul a ajuns la 11 reușite și a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo pentru cele mai multe goluri în faza grupelor.



Eden Hazard s-a convins: „Va câștiga Balonul de Aur!”



Eden Hazard este convins că starul francez va câștiga Balonul de Aur 2026. „Trebuie să câștige Liga Campionilor, La Liga și să meargă departe la Cupa Mondială. Dar nu am nicio îndoială, va câștiga Balonul de Aur!”, a spus fostul internațional belgian pentru Telefoot.



La momentul redactării articolului, Real Madrid se află pe locul 2 în La Liga, la un punct în spatele Barcelonei, în timp ce Atletico Madrid ocupă poziția a treia cu 44 de puncte. Pentru Los Blancos urmează o deplasare dificilă în Portugalia, la Benfica, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 22:00, în cadrul Ligii Campionilor.

