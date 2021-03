Cum arata cotele pentru castigarea Ligii 1 cu 5 etape inainte de startul playoff-ului! Echipa pe care bookmakerii au scos-o din lupta pentru titlu

Cu 5 etape inainte de incheierea sezonului regulat, bookmakerii au schimbat cotele pentru castigarea Ligii 1.

FCSB si CFR Cluj sunt la egalitate in fruntea clasamentului, iar casele de pariuri le dau sanse egale la cucerirea titlului. 1,15 este cota pe care FCSB si CFR Cluj o au ca sa incheie sezonul pe unul dintre primele doua locuri, in timp ce pentru a castiga trofeul Ligii 1, cota celor doua echipe este de 2,2.

La inceputul acestei stagiuni, FCSB avea o cota de 4 pentru a castiga titlul, fiind cotata cu a treia sansa, dupa CFR Cluj (cota 2,5) si Universitatea Craiova (cota 3,75). Acum, Craiova a iesit din calculele bookmakerilor, care le-au stabilit oltenilor o cota de 8 pentru adjudecarea trofeului.

In ceea ce ii priveste pe cei care se lupta pentru titlul de golgeterul sezonului, Florin Tanase are cea mai mica cota, 1,3, jucatorul lui Gigi Becali fiind urmat de Keyta de la FC Botosani, care are cota 4.

Dinamo se remarca si ea in predictiile bookmakerilor, insa nu intr-un sens pozitiv. Echipa din Stefan cel Mare are cota 1,03, cea mai mica, sa se afle la finalul sezonului pe unul dintre ultimele 10 locuri ale clasamentului.