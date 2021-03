BREAKING NEWS | FCSB pierde bani din cauza arbitrajului din Liga 1! Cum arata scrisoarea trimisa la CCA si care sunt plangerile ros-albastrilor

FCSB a trimis o scrisoare catre Comisia Centrala de Arbitri, reclamand greselile comise in Liga 1.

Potrivit GSP, ros-albastrii au notat in scrisoare, printre altele, ca greselile facute de arbitri afecteaza bilantul contabil al clubului. "Regulamentul fotbalistic ne obliga sa fim profitabili si suntem, oricum, o societate comerciala al carei scop il constituie profitul. Nu e posibil ca rezultatele economice sa fie la discretia arbitrilor", au notat oficialii FCSB-ului, care le-au cerut sefilor CCA sa nu ii mai delege la meciurile lor pe Istvan Kovacs si Catalin Popa.

"Trebuie sa le aduceti arbitrilor la cunostinta nemultumirile noastre! Si sa evitati delegarea la meciurile noastre a lui Istvan Kovacs si a lui Catalin Popa, pentru a nu tensiona atmosfera!", se mai arata in scrisoarea adresata lui Vassaras, pe care ros-albastrii il considera responsabil de ceea ce se intampla in Liga 1:

"Nu mai putem tolera greselile care modifica rezultatele si clasamentul! Sunteti seful CCA, deci sunteti responsabil de acest lucru!"

Arbitrii din campionat au comis pana acum 10 greseli in defavoarea FCSB-ului, insa au gresit de 8 ori in avantajul ros-albastrilor, aceste erori ajutand echipa lui Gigi Becali sa acumuleze puncte importante in clasament.