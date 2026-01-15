OFICIAL Rapid a prezentat al doilea transfer al iernii: ”Bun venit în Giulești!”

Rapid a prezentat al doilea transfer al iernii: ”Bun venit în Giulești!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Grant l-a mai adus pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo în această fereastră de transferuri.

TAGS:
RapidPetrolul PloiestiSuperligarobert salceanu
Din articol

Rapid a anunțat joi după-amiază transferul definitiv al lui Robert Sălceanu, care a fost legitimat la Petrolul Ploiești în perioada august 2025 - ianuarie 2026.

Fotbalistul a semnat cu giuleștenii un contract valabil pe trei ani și jumătate. Sălceanu poate evolua atât în flancul stâng al compartimentului defensiv, cât și în flancul drept.

Rapid a prezentat al doilea transfer al iernii: ”Bun venit în Giulești!”

”Robert Sălceanu este fotbalistul Rapidului! 

Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani vine de la Petrolul Ploiești și a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate cu Rapid.

Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu!”, a scris Rapid.

Petrolul Ploiești a reacționat și ea după cedarea lui Robert Sălceanu, care a bifat 16 apariții, a marcat un gol și a pasat decisiv într-o situație pentru echipa de pe ”Ilie Oană”.

”Mulțumim, Robert Sălceanu! FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu gruparea Rapid București, privind transferul jucătorului Robert Sălceanu.

Tânărul fotbalist venise la Ploiești în luna august, impunându-se rapid ca titular al postului de fundaș stânga. Încadrându-se și în criteriile necesare pentru jucătorii „under”, Sălceanu a bifat 14 meciuri în campionat și două în Cupa României, trecându-și în cont și golul cu care „galben-albaștrii” au obținut un punct în deplasarea cu FCSB.

Tot în această toamnă el a intrat și în circuitul reprezentativei România „U21”, fiind titular în partida cu Finlanda, din cadrul preliminariilor Campionatului European.

Mult succes, Robert Sălceanu!”, a scris Petrolul.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un youtuber care a călătorit în 65 de țări a numit locul unde s-ar muta: „M-am gândit serios să obțin rezidență acolo”
Un youtuber care a călătorit în 65 de țări a numit locul unde s-ar muta: „M-am gândit serios să obțin rezidență acolo”
ARTICOLE PE SUBIECT
”Ce părere ai despre Cristi Chivu?” Andrea Mandorlini a dat răspunsul pe loc
”Ce părere ai despre Cristi Chivu?” Andrea Mandorlini a dat răspunsul pe loc
ULTIMELE STIRI
Revenire la Inter! Transferul surpriză al lui Cristi Chivu: „Nu se va mulțumi cu câteva milioane”
Revenire la Inter! Transferul surpriză al lui Cristi Chivu: „Nu se va mulțumi cu câteva milioane”
Culisele negocierilor Dinamo - Metalist Harkov pentru transferul lui Cîrjan: totul stă într-un singur răspuns
Culisele negocierilor Dinamo - Metalist Harkov pentru transferul lui Cîrjan: totul stă într-un singur răspuns
Cum ar fi pus Louis Munteanu presiune pe conducerea lui CFR Cluj înainte de plecare: ”Cu orice risc, asta a făcut”
Cum ar fi pus Louis Munteanu presiune pe conducerea lui CFR Cluj înainte de plecare: ”Cu orice risc, asta a făcut”
Șumudică, direct în istorie: dezvăluirea arabilor
Șumudică, direct în istorie: dezvăluirea arabilor
”Ce părere ai despre Cristi Chivu?” Andrea Mandorlini a dat răspunsul pe loc
”Ce părere ai despre Cristi Chivu?” Andrea Mandorlini a dat răspunsul pe loc
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac

Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac

Lovitură! I-a fost reziliat contractul cu două zile înainte de FC Argeș - FCSB: „Mult succes în carieră”

Lovitură! I-a fost reziliat contractul cu două zile înainte de FC Argeș - FCSB: „Mult succes în carieră”



Recomandarile redactiei
Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
Șumudică, direct în istorie: dezvăluirea arabilor
Șumudică, direct în istorie: dezvăluirea arabilor
”Ce părere ai despre Cristi Chivu?” Andrea Mandorlini a dat răspunsul pe loc
”Ce părere ai despre Cristi Chivu?” Andrea Mandorlini a dat răspunsul pe loc
Fostul președinte de la Dinamo a spus-o clar: ”Cătălin Cîrjan e deja vândut”
Fostul președinte de la Dinamo a spus-o clar: ”Cătălin Cîrjan e deja vândut”
Șut, începe aventura arabă de după plecarea de la FCSB: anunțul presei din Emirate
Șut, începe aventura arabă de după plecarea de la FCSB: anunțul presei din Emirate
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

stirileprotv Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

stirileprotv Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului

stirileprotv Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!