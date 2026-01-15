Rapid a prezentat al doilea transfer al iernii: ”Bun venit în Giulești!”

Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani vine de la Petrolul Ploiești și a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate cu Rapid.

Fotbalistul a semnat cu giuleștenii un contract valabil pe trei ani și jumătate. Sălceanu poate evolua atât în flancul stâng al compartimentului defensiv, cât și în flancul drept.

Rapid a anunțat joi după-amiază transferul definitiv al lui Robert Sălceanu, care a fost legitimat la Petrolul Ploiești în perioada august 2025 - ianuarie 2026.

Petrolul Ploiești a reacționat și ea după cedarea lui Robert Sălceanu, care a bifat 16 apariții, a marcat un gol și a pasat decisiv într-o situație pentru echipa de pe ”Ilie Oană”.



”Mulțumim, Robert Sălceanu! FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu gruparea Rapid București, privind transferul jucătorului Robert Sălceanu.



Tânărul fotbalist venise la Ploiești în luna august, impunându-se rapid ca titular al postului de fundaș stânga. Încadrându-se și în criteriile necesare pentru jucătorii „under”, Sălceanu a bifat 14 meciuri în campionat și două în Cupa României, trecându-și în cont și golul cu care „galben-albaștrii” au obținut un punct în deplasarea cu FCSB.

Tot în această toamnă el a intrat și în circuitul reprezentativei România „U21”, fiind titular în partida cu Finlanda, din cadrul preliminariilor Campionatului European.



Mult succes, Robert Sălceanu!”, a scris Petrolul.

