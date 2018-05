Cum a reactionat Gnohere cand a aflat ca poate fi antrenat din nou de Rednic! Cei doi sunt certati

Golgheterul FCSB a fost adus in Romania de Mircea Rednic.

Cu gandul la meciul de la Craiova, Harlem Gnohere a aflat ca in locul lui Dica poate veni Mircea Rednic la FCSB. Intrebat de posibilitatea de a lucra din nou cu fostul antrenor de la Dinamo, Gnohere a replicat.

- Cum ar fi sa lucrezi din nou cu Mircea Rednic?

- Fara comentarii.

- Dar ai mai vorbit cu el?

- Fara comentarii.



"Eu sunt suparat pe Gnohere, nu am mai vorbit cu el de mult. Sunt suparat pe el pentru modul in care s-a comportat fata de fiica mea, care l-a reprezentat. Uita repede antrenorii cu care a lucrat. Daca nu-l aduceam la Dinamo nu stiu ce se mai intampla cu el. Se pierdea, pentru ca aici, in Belgia, nu mai avea loc sa joace", spunea Rednic recent.

Gnohere inca mai crede in titlul de campion.

”Totul este posibil, pentru ca si CFR are doua meciuri grele de jucat. Indiferent de ce se va intampla la Giurgiu, ei vor avea misiune dificila si cu Viitorul. Dar si noi trebuie sa castigam la Craiova pentru a ne pastra sansele”, a spus Gnohere la conferinta de presa, de dinaintea partidei din Banie.