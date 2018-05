Aparitie surpriza la antrenamentul FCSB! Adi Popa se antreneaza sub comanda lui Dica! FOTO

Adi Popa si-a incheiat conturile cu Reading, echipa care s-a salvat in ultima clipa de la retrogradare.

Popa a revenit la FCSB si se antreneaza sub comanda lui Nicolae Dica. Mijlocasul a fost imprumutat de Reading in Arabia Saudita in acest sezon, insa acolo nu a impresionat si a fost trimis inapoi in Anglia. Reading s-a luptat pentru salvare pana in ultima etapa, iar mijlocasul roman nu a avut loc in lotul echipei.

Dupa o perioada in care a ramas practic fara echipa, Popa a revenit la FCSB, iar azi s-a antrenat sub comanda lui Dica.

Becali l-a anuntat ca poate sa semneze oricand cu echipa lui, insa nu ii garanteaza un loc de titular.



"Daca poate sa vina, da, la noi are usile deschise oricand. Mie mi-a placut de el cat a jucat. Nu ma intereseaza daca s-a descurcat sau nu in Anglia. Nepotul meu hotaraste, care m-a intrebat, mi-a cerut parerea.

Nu eu hotarasc. Nu sunt banii mei, sunt actiunile familiei, dar le-am cedat. Nu mai am chef sa fiu judecat de aceste comisii arbitrare, fara arbitri", spunea Dica.

Jucatorul nu era convins sa semneze cu FCSB pentru ca nu i se garanteaza locul de titular. S-ar putea sa nu aiba de ales.



"Am discutat intre patru ochi cu domnul Becali, am fost dispus sa revin. Becali a vrut sa ma ajute, dar am inteles ca imi va fi greu sa joc si nu am putut accepta asta.

Steaua are o politica, pe benzi sunt doi jucatori de viitor (n.n. Coman si Man), iar acestia trebuie vanduti pentru a aduce profit clubului", a fost sincer Adi Popa.