ASTRA - CFR, 21:30 | Ironii pentru FCSB din partea clujenilor! Muresan: "Si cu asta, Dica a spus tot!"

CFR e in fata penultimei finale din acest sezon.

Drumul clujenilor catre titlu trece prin Giurgiu. CFR merge la Astra, una din cele mai bune echipe din playoff si are nevoie de victorie ca sa isi mentina avansjul in fata rivalilor de la FCSB.



Iuliu Muresan, presedintele ardelenilor, i-a ironizat pe rivali: ”Si-a intors Dumnezeu putin fata si catre noi, dupa acele partide in care am fost egalati fie la sfarsit, fie in prelungiri, sunt patru, cinci partide la numar. Sigur, acum am profitat si de esecul celor de la FCSB la Iasi, despre care multa lume a spus ca a fost o mare surpriza, asa ca o s-l citez pe Dica: ”Dica a zis ca Iasiul parca ar fi luptat pentru luarea titlului iar FCSB-ul, nu! Si cu asta, Dica a spus tot!”.

Antrenorul Astrei, Gheorghe Multescu, ii arata cu degetul pe cei de la CFR Cluj: ”Se vede clar cine are interes ca noi sa nu fim cum trebuie la meci. Dar nu pot eu vorbi despre scoala celor de la CFR, asa cum m-ati intrebat, pentru ca nici nu stiu sa existe asa ceva… Sa fiu ridicat pe un soclu daca nu ne bate CFR?

Doamne, fereste! Soclu este pentru cei care se duc. Eu vreau sa fiu viu si nevatamat. Noi o sa jucam la victorie meciul cu CFR pentru ca doar asa putem obtine un rezultat bun, chiar si un punct.

Sunt de vreo 40 de ani in fotbal. si ma asteptam sa apara tensiuni inaintea unor astfel de partide. Se scrie pentru polemica si apar si neadevaruri. S-a scris ca Belu a fost pedepsit ca nu stiu ce …

Nu, el n-a vrut sa intre pe teren la finalul unui meci si am recomandat conducerii trimiterea lui la echipa a doua. Si i-am transmis ca daca isi cere scuze, poate reveni”.

Urko Vera nu a fost inlcus in lot deoarece apartine de CFR Cluj si are prima de titlu.

“Urko Vera nu intra in vederile mele pentru meciul cu CFR Cluj. Are prima de titlu cu CFR. Este un argument in plus”, a declarat Gigi Multescu.