"Pleaca rezervele, raman titularii!" REVOLUTIA lui Becali la FCSB! 9 jucatori pe lista NEAGRA. VIDEO

Gigi Becali si nepotul sau Vasile Geambazi au decis deja o adevarata revolutie in lotul echipei.

Daca nu ia titlul, FCSB se departe de 9 jucatori! Budescu si Alibec s-au saturat de discutiile din ultima perioada si i-au cerut agentului lor, Florin Lovin, sa le gaseasca echipe.

Teixeira e la final de contract. Daca nu ia titlul, FCSb nu ii propune contract nou, portughezul fiind platit cu 20.000 de euro pe luna.



Stancioiu, Artur Jorge, Larie, Gaman, Cristi Tanase, Teixeira, Budescu, Alibec, Gnohere - e lista lui Becali. Gnohere va fi lasat sa plece dupa sezonul excelent. El are oferte din Arabia Saudita si China.

Adi Matei, fost jucator la Steaua si Rapid, spune ca schimbarile de jucatori trebuie analizate atent.

"Mircea Lucescu avea o vorba: raman titularii, pleaca rezervele. Titularii sunt cei care au dovedit ca te poti baza pe ei.

In ultimii doi, Steaua nu si-a indeplinit obiectivele. Este clar ca trebuie sa existe anumite schimbari. Dar, eu nu as schimba titularii. As merge pe statistica echipei, cine a jucat titular 75% trebuie sa ramana. Cine nu a dat randament trebuie sa plece.

Trebuie sa faca ceva cu Alibec. E un jucator mai special. Nu e in categoria de statistici. Dar ceilalti, fundasi, mijlocasi, trebuie sa existe un criteriu care sa te faca sa-ti usureze munca. Dar nu asa, vine patronul, gata, astia afara.

Trebuie sa existe un lucru dupa care sa faci lucrurile. Asa sa faci doar pentru ce s-a intamplat la meciul X sau sa dai 7-8 oameni pentru ca n-ai castigat titlul, inseamna sa faci lucrurile la ghici", a spus Adi Matei la Ora exacta in sport.