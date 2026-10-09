Marius Baciu (51 de ani) și-a încheiat mandatul de antrenor la FCSB pe 23 septembrie, după patru luni și un eșec drastic împotriva Universității Craiova, 0-5. Zilele trecute, tehnicianul a avut prima apariție publică după plecarea de la formația roș-albastră.

Mihai Stoica a răspuns acuzațiilor lui Marius Baciu citind mesajele primite de la antrenor

Printre altele, Baciu a susținut că Mihai Stoica nu l-a susținut public, în emisiunile televizate, așa cum o făcea în privat - la baza de antrenament sau la stadion.

"Eu îl respect pe toată viața mea pe MM, dar nici pe el nu l-am văzut așa cum îl știam eu de la stadion. Când îl vedeam la emisiuni, parcă se ferea. Nu lm simțit că sunt foarte susținut, că vrea să îmi dea și mai multă putere. Mama are 72 de ani. Tata se uită și el la televizor. Mă întrebau: 'Are omul ăla ceva cu tine?'. Eu n-am văzut niciodată emisiunile, dar îmi spuneau cei din familie. Ce s-a întâmplat cu MM la stadion n-am ce să-i reproșez", spunea Marius Baciu, la Prima Sport.

Mihai Stoica a oferit acum o replică. Oficialul de la FCSB a citit mesajele îi care Marius Baciu îi mulțumea tocmai pentru sprijinul arătat în emisiunile televizate.

"Luni, 24 august: 'Felicitări pentru emisiune, presidente! Top'. Marți, 8 septembrie: 'Mulțumesc mult pentru susținere și cuvintele frumoase, MM! Chiar am avut niște zile crunte. Te înțeleg perfect și pe tine. Las totul în voia lui Dumnezeu!'.

Nu înțeleg! Câteodată mă felicit că nu vorbesc cu nimeni la telefon în afară de Gigi. Eu schimb mesaje. Urăsc să vorbesc la telefon. Așa, îmi rămân mesajele.

Eu am spus o chestie foarte clară. Tot timpul am optat pentru un antrenor străin. Nu s-a putut, Gigi hotărăște. Am spus că, dacă e român, trebuie să fi demonstrat ceva ca să ajungă la noi sau să fie Dică, Rădoi, Baciu, o fostă glorie a Stelei.

Ce aș fi putut să spun mai mult la emisiuni? Eu am susținut orice antrenor cu care am lucrat pentru că aveam tot interesul ca treaba să meargă.

Da, mă surprinde oarecum ce spune. Ba îmi mulțumești pentru ce spuneam la emisiuni... dar nu mi-ai spus niciodată: 'Bă, spune mama că nu m-ai susținut'", a spus Mihai Stoica.