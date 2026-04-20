FCSB, înapoi pe primul loc! Cum arată play-out-ul Superligii

Campioana en-titre s-a deplasat la Ovidiu pentru confruntarea cu echipa pregătită de Flavius Stoican în etapa #5 din play-out-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, FCSB s-a impus cu 3-2 și a înregistrat toate cele trei puncte .

FCSB a urcat pe primul loc după victoria de la Ovidiu. Formația dirijată de Mirel Rădoi are 33 de puncte, iar în primele cinci runde din play-out a bifat trei victorii, o remiză și o înfrângere.

La Oiviu, Eduard Radaslavescu a deschis scorul în minutul 43, dar FCSB a turat motoarele după pauză și a întors soarta meciului. Joao Paulo (56'), Juri Cisotti (62') și Florin Tănase (64') au făcut 3-1.

Scorul final a fost stabilit în minutul 72, în urma reușitei lui Denis Alibec, care la începutul actualei stagiuni era legitimat la gruparea roș-albastră. Tănasă i-a pasat decisiv lui Alibec.

