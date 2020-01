Petrescu a semnat cu CFR-ul, desi avea MILIOANELE pe masa! Primul interviu dupa ce a decis sa RAMANA in Romania! Detalii de ultima ora: "Acum am clauza, trebuie sa-mi dea bani daca ma dau afara"

Super Dan continua cu CFR. Clubul a anuntat azi ca s-a inteles cu Petrescu pentru un contract pana in 2022.

Antrenorul campioanei spune ca a rezitat tentatiei de a pleca din nou de la Cluj: a avut o oferta importanta din strainatate. Conform vechiului contract, Petrescu putea sa o paraseasca oricand pe CFR. Acum, ambele parti trebuie sa achite o clauza in cazul in care isi doresc despartirea.

"Am semnat un nou contract, conducerea m-a convins. Stii cum e, jucatorii si antrenorii au mereu parte de tentatii, de oferte de prin alte parti. Si acum a existat o tentatie, o propunere pe care o am pe email, e valabila, dar am ales continuitatea, am semnat cu CFR. M-am gandit sa nu mai fac greseala pe care am facut-o cand am plecat in China. Nu conteaza de unde e oferta pe care o am, acum am hotarat sa raman la CFR. Nu exista in Romania salarii ca in campionatele in care am mai antrenat eu, deci era o diferenta, da. Dar am un contract bun si acum, la CFR, nu pot sa ma vait. Am liniste la CFR si le multumesc celor din conducere ca au incredere in mine. Sper sa nu-i dezamagesc. Stii cum e in fotbal, dupa prima infrangere apar deja discutii.



La doua, trei rezultate proaste la rand e criza. Nici nu vreau sa fiu tratat cu indulgenta pentru ce am facut in trecut, e firesc sa fiu judecat in functie de rezultate, ca oricare alt antrenor. Vreau sa castigam campionatul, asta e obiectivul clubului. Pe urma, sa mergem cat mai mult in Europa, iar in sezonul urmator sa prindem iar grupe europene, Champions League sau Europa League.

Sezonul asta e senzational si e greu de egalat, sunt constient! Impotriva oricarei echipe ai o sansa. Sevilla e a 3-a din Spania, dupa Barcelona si Real, deci ne va fi foarte greu.

Conform vechiului contract cu CFR, eu puteam sa plec oricand, nu mai exista nicio clauza. Acum e o suma valabila reciproc, adica eu trebuie s-o achit ca sa plec, clubul trebuie sa mi-o dea ca sa ma demita. Asa e normal, fara clauze de genul asta contractele nu prea mai au valoare din moment ce si angajatul, si angajatorul pot rupe intelegerea orcand vor", a spus Petrescu pentru Gazeta Sporturilor.