CFR e din nou lider, dar lupta pentru play-off este stransa! Cum arata clasamentul Ligii 1 inaintea ultimei etape din acest an

S-au scurs 21 de etape din acest campionat.

In ultimul meci al rundei, CFR Cluj a invins-o pe Astra cu 2-0, partida in care Culio si-a luat la revedere de la fanii ardeleni marcand un gol.

Clujenii au intrerupt astfel seria de 8 victorii a Astrei si ii depasesc pe giurgiuveni cu un punct in clasament.

In celelalte meciuri ale etapei, FCSB a invins Viitorul in deplasare, scor 2-0, Craiova a trecut de Voluntari cu 2-1, iar Gaz Metan Medias a invins la Iasi, tot cu 2-1, si este pe loc de play-off.

Dinamo pare ca pierde usor contactul cu primele 6 locuri dupa ce a avut 2 infrangeri consecutive: 4-2 cu Hermannstadt si 2-1 cu Sepsi, intr-un meci in care dinamovistii l-au acuzat pe arbitrul partidei ca a luat decizii care au influentat direct rezultatul.

In ultima etapa din acest an, care va avea loc in perioada 19-22 decembrie, liderul Astra intalneste pe Clinceni, CFR se deplaseaza la Voluntari, ultima clasata, in timp ce Craiova va da piept cu FCSB.

Clasamentul Ligii 1