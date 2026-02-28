Fostul portar Ghennadi Tumilovici e convins că sancțiunile vor pica în curând și a lansat un atac dur la adresa forurilor mondiale.

Fostul goalkeeper al naționalei Belarusului, cu prezențe de-a lungul carierei la formații precum Dinamo Moscova, Rostselmaș sau Jemciujina, anticipează o decizie favorabilă pentru sportul din estul Europei. Deși echipele din Rusia sunt interzise pe plan internațional de mai bine de patru ani, fostul fotbalist vede o schimbare majoră de atitudine la nivel de conduceri.

„Dacă ne uităm la ce procese au loc în UEFA și FIFA, totul indică faptul că și belarușii, și rușii vor fi în cele din urmă admiși în competiții. Sunt sută la sută sigur de asta. Situația se dezvoltă exact în această direcție”, a transmis Ghennadi Tumilovici.

Critici dure în an de Cupă Mondială

Fostul portar a lansat o serie de acuzații grave la adresa celor care organizează competițiile globale. Nemulțumirea sa vizează direct formatul extins al Campionatului Mondial de fotbal programat pentru vara acestui an și aglomerarea calendarului.

„Acestea sunt organizații publice și, după părerea mea, cele mai corupte organizații din lume. Uitați-vă câte turnee și meciuri au aruncat asupra jucătorilor de top - oamenii nu mai au o vacanță normală. În curând e Campionatul Mondial: chiar veți urmări faza grupelor? La internat, profesoara de geografie ne punea să învățăm toate țările, cine cu cine se învecinează. Dar nici măcar eu nu-mi imaginam că poți umfla atât de mult un turneu. Asta e deja prea mult”, a zis Tumilovici în cadrul unui interviu acordat pentru „CestnOK”.