Un jucător de la Manchester City poate ajunge la o rivală din Premier League!

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

James Trafford (23 de ani) a fost transferat de Manchester City la începutul acestui sezon, dar poate pleca la o altă echipă, la care să prindă mai multe minute la cel mai înalt nivel. 

James Trafford poate ajunge la Aston Villa

Goalkeeper-ul a fost trimis în teren în 11 partide până acum, majoritatea la începutul acestui sezon, înainte de transferul lui Gianluigi Donnarumma la fosta campioană a Angliei. Trafford nu duce lipsă de oferte și este aproape de un transfer la Aston Villa.

TeamTalk scrie că echipa pregătită de Unai Emery este favorită pentru a-l transfera pe portarul de la Manchester City. În competiția ar fi și echipe precum Leeds United, Newcastle, Tottenham sau West Ham.

Trafford este crescut e Manchester City, iar până acum a mai fost împrumutat la echipe precum Accrington și Bolton. Burnley l-a transferat definitiv în 2023, pentru 17,3 milioane de euro, iar apoi s-a întors pe Etihad Stadium doi ani mai târziu, pentru 31,2 milioane de euro.

Manchester City este în lupta pentru titlu în Premier League

Chiar dacă a avut un început modest de sezon, Manchester City a ajuns pe locul doi, cu 56 de puncte, la cinci distanță de rivala și liderul Arsenal, dar cu un meci în minus.

Manchester City vine după victoria 2-1 cu Newcastle din runda trecută de Premier League și nu a mai pierdut de patru meciuri consecutive în campionat (trei victorii și un egal).

