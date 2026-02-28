Un jucător de la Manchester City poate ajunge la o rivală din Premier League!

James Trafford (23 de ani) a fost transferat de Manchester City la începutul acestui sezon, dar poate pleca la o altă echipă, la care să prindă mai multe minute la cel mai înalt nivel.

James Trafford poate ajunge la Aston Villa

Goalkeeper-ul a fost trimis în teren în 11 partide până acum, majoritatea la începutul acestui sezon, înainte de transferul lui Gianluigi Donnarumma la fosta campioană a Angliei. Trafford nu duce lipsă de oferte și este aproape de un transfer la Aston Villa.

TeamTalk scrie că echipa pregătită de Unai Emery este favorită pentru a-l transfera pe portarul de la Manchester City. În competiția ar fi și echipe precum Leeds United, Newcastle, Tottenham sau West Ham.