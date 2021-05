George Ogararu o inteapa pe FCSB dupa ce echipa a doua a pierdut barajul cu CS Afumati! Mesajul postat de managerul general al Stelei

Lupta orgoliilor intre FCSB si Steaua este departe de a se incheia.

Dupa 1-0 in tur, FCSB 2 era favorita sa acceada in runda finala a barajului pentru calificarea in Liga 2. Dar echipa antrenata de Bogdan Vintila a fost dominata tot meciul, iar CS Afumati s-a impus cu un categoric 4-1.

Astfel, Steaua, dupa victoria cu Mostistea Ulmu, o va intalni in dubla mansa decisiva pentru promovarea in Liga 2 pe CS Afumati.

George Ogararu a postat un mesaj pe contul de Facebook in care o ironizeaza pe FCSB 2. Managerul general al Stelei a adaugat o fotografie, in care se afla sigla celor doua echipe care vor disputa barajul final de calificare, impreuna cu mesajul:



"Asa cum anticipam... finala de playoff contra CS Afumati", a postat George Ogararu pe contul oficial de Facebook.