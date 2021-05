BREAKING NEWS | Decizie incredibila pentru UTA! Ce se intampla cu Adi Petre la doar cateva luni dupa ce a fost adus de la FCSB: Balint vrea sa renunte la el

Adus de la FCSB in iarna, Adi Petre e aproape sa se desparta de UTA!

Varful care a impresionat in nationala U21 nu se regaseste. Revenit in Romania acum un an si jumatate, dupa o perioada consistenta in Danemarca, la Esbjerg, Adi Petre (23 de ani) era vazut de Becali drept o super investitie. Becali a platit pe el 500 000 de euro, insa i-a dat putine sanse de a juca, apoi i-a cerut sa-si caute echipa. Petre a ajuns sub forma de imprumut in Serie B, la Cosenza, de unde a plecat tot dupa doar cateva luni, asa cum s-a intamplat si la FCSB. Mutarea la Arad, orasul din care a plecat, parea sa fie sansa de care avea nevoie. Numai ca relatia dintre Petre si antrenorul Balint n-a functionat conform asteptarilor.

Varful a fost criticat public si acuzat ca "isi bate joc de munca celorlalti jucatori" la finalul meciului cu Poli Iasi, pierdut etapa trecuta pe teren propriu de UTA. Vorbele lui Balint au avut ecou la jocul cu Gaz Metan, de astazi, cand Petre nu a prins nici macar banca de rezerve. Asta desi e unul dintre cei 3 jucatori U21 din lotul echipei. UTA a castigat cu 1-0, confirmandu-si pozitia in Liga 1 pentru sezonul viitor. Care va fi in proportie de 99% fara Petre in lot. Nici fotbalistul nu-si doreste sa mai stea cu actuala formula a bancii tehnice, nici Balint nu-l mai vrea.



Cedat definitiv de la FCSB, atacantul cu doua turnee finale U21 in CV e disponibil pentru transfer. UTA ar vrea sa obtina si o suma de bani in schimbul sau.

Petre are un singur gol in acest sezon, in care a jucat pentru Cosenza si UTA. Dupa transferul la Arad, a jucat in 14 partide de Liga 1, fara sa marcheze. Are o singura reusita, in Cupa Romaniei, la 1-2 cu Universitatea Cluj, pe 10 februarie.