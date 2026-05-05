Charalambous, înapoi la FCSB? MM Stoica s-a lămurit și a făcut anunțul

Rămasă fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, FCSB trebuie să numească un tehnician cu licență Pro până pe 21 mai, când expiră dispensa acordată interimarilor Lucian Filip și Alin Stoica.

Mihai Stoica: "Eu nu cred că vine Elias Charalambous"

Mihai Stoica a încercat să îl convingă pe Elias Charalambous să revină la FCSB măcar pentru barajul de Conference League, însă cipriotul a refuzat. Gigi Becali a transmis că va încerca și el personal să poarte negocieri.

Cu toate acestea, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că subiectul revenirii lui Elias Charalambous este închis.

"Eu nu cred că vine Charalambous. Nimeni nu se opune să vină Pintilii, dar nu cred că vine Elias. Să dea Dumnezeu să-l sucească Gigi, dar din moment ce s-a mai purtat o discuție și a zis nu...

Nu știu exact ce gândește Elias. Era o chestie de o săptămână să ajute niște prieteni la greu. Aveam nevoie de un antrenor cu licență care să ne ajute o săptămână", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.