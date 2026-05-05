Charalambous, înapoi la FCSB? MM Stoica s-a lămurit și a făcut anunțul

Rămasă fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, FCSB trebuie să numească un tehnician cu licență Pro până pe 21 mai, când expiră dispensa acordată interimarilor Lucian Filip și Alin Stoica.
Mihai Stoica: "Eu nu cred că vine Elias Charalambous"
Mihai Stoica a încercat să îl convingă pe Elias Charalambous să revină la FCSB măcar pentru barajul de Conference League, însă cipriotul a refuzat. Gigi Becali a transmis că va încerca și el personal să poarte negocieri.
Cu toate acestea, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că subiectul revenirii lui Elias Charalambous este închis.
"Eu nu cred că vine Charalambous. Nimeni nu se opune să vină Pintilii, dar nu cred că vine Elias. Să dea Dumnezeu să-l sucească Gigi, dar din moment ce s-a mai purtat o discuție și a zis nu...
Nu știu exact ce gândește Elias. Era o chestie de o săptămână să ajute niște prieteni la greu. Aveam nevoie de un antrenor cu licență care să ne ajute o săptămână", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.
Gigi Becali: "Eu decid antrenorul, nu Mihai Stoica!"
Imediat după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, pe 21 aprilie, Gigi Becali a anunțat că Mihai Stoica a fost însărcinat să găsească un nou antrenor pentru FCSB. Președintele Consiliului de Administrație ar fi întocmit o listă cu mai mulți tehnicieni, însă patronul pare că s-a răzgândit.
Becali anunță ferm acum că el va fi cel care va decide noul antrenor de la FCSB.
"Nu știu dacă va fi antrenor român, habar n-am. Decizia nu este la Mihai Stoica, ci la mine. Când o să iau decizia, o să știți. O să iau decizia când voi vreau eu. Nu am nicio listă", a spus Gigi Becali, luni, pentru PRO TV.
Rămâne de văzut dacă, în acest caz, Gigi Becali va trece peste anunțul categoric făcut de Mihai Stoica în perioada recentă, potrivit căruia este exclus ca un antrenor român să fie numit la FCSB.
Mihai Stoica a exclus din primul moment numirea unor antrenori precum Marius Șumudică, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Laurențiu Reghecampf. În opinia oficialului de la FCSB, niciun antrenor român cu licență Pro și liber de contract nu ar putea să antreneze la formația roș-albastră în prezent.