Ioan Becali îl vede pe Ștefan Baiaram în Serie A: "Am vorbit deja cu câteva cluburi"

După ce în ultimii ani i-a transferat pe Dennis Man sau Valentin Mihăilă în Serie A, impresarul Ioan Becali a fost chestionat de jurnaliștii de la Tuttomercatoweb despre posibilitatea de a intermedia mutarea unui alt român în campionatul italian.



Întrebat cine va fi următorul român care se va remarca în Serie A, agentul a răspuns: "Ștefan Baiaram. Este o extremă care joacă la Craiova, născut în 2002. Joacă exact ca Dennis Man: e dreptaci și evoluează în flancul stâng. Am vorbit deja cu câteva cluburi din Italia despre el. E cel mai în formă fotbalist din România, iar la ultimul meci al naționalei a marcat un gol și a oferit un assist. E adevărat, a jucat contra lui San Marino, dar pe acea ploaie torențială n-a fost simplu".



Ioan Becali susține că transferul lui Baiaram în Italia s-ar putea realiza în viitorul apropiat: "E posibil chiar din ianuarie. Este un adevărat atlet, e înalt și, la fel ca Dennis Man, îi place să joace în bandă și să intre în interior".



Ștefan Baiaram a debutat în această toamnă la naționala de seniori a României. A jucat 58 de minute în amicalul cu Moldova (2-1), iar la duelul cu San Marino (7-1), de la Ploiești, a înscris un gol și a oferit un assist.

În campionat, Baiaram, care va împlini 23 de ani în decembrie, a marcat 7 goluri și a oferit două assist-uri în 23 de jocuri din actuala stagiune.

