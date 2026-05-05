Angelescu a spus-o direct! Legenda care va prelua banca Rapidului: „E în top 3 din istorie"

Victor Angelescu a lămurit situația băncii tehnice din Giulești, nominalizând viitorul tehnician al echipei. Oficialul a vorbit și despre situația lui Costel Gâlcă.

Potrivit acționarului minoritar al alb-vișiniilor, Daniel Pancu va prelua cu siguranță postul de antrenor al Rapidului, la un moment dat. Angelescu și-a exprimat aprecierea pentru actualul tehnician de la CFR Cluj, amintind de colaborarea lor din ligile inferioare și de devotamentul fostului atacant pentru culorile clubului.

„E un om care va antrena Rapidul în viitor. Să nu aibă vreo traiectorie să fie pe la un club prea mare afară și să nu-l mai putem aduce. E un antrenor bun, face performanțe la CFR. (...) E o opțiune, va fi tot timpul o opțiune pentru Rapid. (...) Pentru Pancu, Rapid e pe locurile 1, 2, 3, 4 și 5. Apoi e Beșiktaș. E un om care a respectat tot timpul clubul, a fost antrenor, a promovat, a plecat, am rămas în relații excelente cu el. (...) E o emblemă, printre cei mai importanți 3 din istoria Rapidului”, a spus Victor Angelescu la PrimaSport.

Ce se întâmplă cu Costel Gâlcă?

În privința situației actuale, președintele giuleștenilor a subliniat că soarta lui Costel Gâlcă este legată strict de îndeplinirea obiectivului european. Deși există posibilitatea prelungirii contractului în cazul unei calificări, jocul prestat de echipă în ultima perioadă a creat nemulțumiri la nivelul conducerii.

„Am spus de atâtea ori cum e contractul lui Costel. Are o clauză, dacă merge în cupele europene, se prelungește. Cât mai avem șanse, nu mi se pare normal să vorbești cu alt antrenor. Dacă nu-și realizează obiectivul, ne gândim, poate facem schimbări. (...) Noi suntem nemulțumiți de joc. Sunt nemulțumit și de mine. Toată lumea are o parte de vină pentru aceste ultime șase etape, și jucătorii, și staff-ul, și conducerea”, a mai transmis Angelescu.

