Angelescu a spus-o direct! Legenda care va prelua banca Rapidului: „E în top 3 din istorie”

Potrivit acționarului minoritar al alb-vișiniilor, Daniel Pancu va prelua cu siguranță postul de antrenor al Rapidului, la un moment dat. Angelescu și-a exprimat aprecierea pentru actualul tehnician de la CFR Cluj, amintind de colaborarea lor din ligile inferioare și de devotamentul fostului atacant pentru culorile clubului.

„E un om care va antrena Rapidul în viitor. Să nu aibă vreo traiectorie să fie pe la un club prea mare afară și să nu-l mai putem aduce. E un antrenor bun, face performanțe la CFR. (...) E o opțiune, va fi tot timpul o opțiune pentru Rapid. (...) Pentru Pancu, Rapid e pe locurile 1, 2, 3, 4 și 5. Apoi e Beșiktaș. E un om care a respectat tot timpul clubul, a fost antrenor, a promovat, a plecat, am rămas în relații excelente cu el. (...) E o emblemă, printre cei mai importanți 3 din istoria Rapidului”, a spus Victor Angelescu la PrimaSport.