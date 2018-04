"Cu ceva pozitiv poti sa vii si tu?!" Dica s-a enervat cand a fost intrebat despre Budescu, apoi a spus exact ce a discutat cu mijlocasul

Steaua 2-0 CSU Craiova | Momcilovic si Florin Tanase o duc pe Steaua la doua puncte in fata CFR-ului. Budescu l-a criticat pe Dica pentru ca l-a schimbat fara explicatii, antrenorul a vorbit la final.

Nicolae Dica a fost intepat de Constantin Budescu, dupa ce l-a schimbat pe mijlocas la pauza (DETALII AICI). Antrenorul stelist a raspuns la conferinta de presa.

"Acum avem doua puncte avans fata de meciul cu CFR si asta e cel mai important.

A contat ca am marcat rapid. Dar trebuie sa tinem cont de faptul ca asta ne-am dorit, sa intram agresivi pe teren.

Eu am vorbit cu Teixeira despre prelungire acum o luna. I-am zis sa dea totul si din vara vom vedea, pentru ca si eu sunt in aceeasi situatie ca si el.

Cu ceva pozitiv poti sa vii si tu la conferinta de presa?!

Budi stia foarte bine ca va fi schimbat, ca nu va juca tot meciul. Am vorbit cu el acum doua zile si i-am spus ca daca vom avea avantaj, il voi scoate.



Mi-am dorit sa inchid jocul la centru, de aceea l-am si bagat pe Tase acolo, ca sa vina cu un mijlocas... Sa devenim un 4-3-3 pe faza defensiva.

Budi are si acea problema la genunchi, a tras de el in ultimul timp, de aceea l-am schimbat.

El este un jucator important pentru noi si asa va ramane.

Am jucatori cu personalitate, dar am discutii cu ei si o sa am in continuare.

Am un lot foarte valoros, am dubluri pe pozitii si atunci cand unul nu functioneaza cum trebuie, mai fac astfel de schimbari.

Noi am aratat pe teren ca suntem uniti.

Noi si CFR ne batem la campionat, dar si Craiova si Viitorul mai au sanse. E important sa ramanem modesti.

Eu voi vedea la vara ce ma asteapta. Intai sa castigam campionatul si apoi vedem. Eu muncesc mult, pun suflet, dau totul si de multe ori reusesc.

Alibec a realizat ca nu se poate fara munca. Astazi a muncit mult, a avut ocazii, si-a ajutat colegii, s-a facut util. Asta e important!



Cand am venit la Steaua, eu stiam ce ma asteapta. Dar sunt puternic. Asa am fost ca jucator, asa sunt si ca antrenor. Stiu sa trec peste momente grele", a spus Dica.