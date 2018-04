"Dica, antrenor de GENIU! Ce pot sa-i zic?!" Reactia lui Becali dupa ce Steaua s-a distanta la 2 puncte de CFR

Steaua 2-0 CSU Craiova | Stelistii lui Dica s-au impus prin golurile lui Momcilovic si Florin Tanase. Gigi Becali a vorbit la finalul partidei de pe National Arena.

"A fost asa cum credeam! Craiova e echipa valoroasa, paseaza bine, joaca frumos, dar nu are puterea sa ne invinga. Nu au avut puterea sa ne dea gol.

Noi, pe langa faptul ca am batut cu 2-0, am avut si alte ocazii. A fost diferenta de gabarit.



Inca nu e ceea ce-mi doresc eu, pentru ca eu la 2-0 vreau mai multa posesie, dar e bine!

O sa ajungem sa avem si mai multa posesie.

Parerea mea e ca CSU Craiova a iesit din lupta la titlu, ca sunt 7 puncte avans.

Avem un avantaj fata de CFR, dar campionatul se joaca, mai sunt 6 etape!



Cum as putea sa-i reprosez ceva lui Dica, cand am condus la pauza, am avut ocazii si nu am avut nicio emotie. Si a facut si o schimbare inspirata la pauza, ca i-a bagat pe Teixeira si Tanase, care au facut golul. E antrenor de geniu!

Eu am zis ca numai o minune poate face ca Astra sa-i incurce pe CFR. Si uite ca minunea a venit.



Alibec a luptat, s-a batut, asta e important! O sa vina si golul!

Proiectul CSA se va desfiinta. Ca nu promoveaza, ca-i spulbera Rapidul. Iar daca vor promova la anul, o sa-i iau eu in primire, cu echipa a doua", a spus Gigi Becali dupa Steaua 2-0 CSU Craiova.