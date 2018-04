Meciul care i-a facut favoritii no.1 la titlu? Cum arata clasamentul si de ce ii avantajeaza programul stelisti

Steaua 2-0 CSU Craiova | Stelistii lui Dica s-a impus prin golurile marcate de Momcilovic si Florin Tanase (penalty).

Stelistii au reusit sa se desprinda la doua puncte de CFR-ul lui Petrescu in urma victoriei obtinute impotriva Craiovei, cu golurile marcate de Momcilovic si Florin Tanase.

Steaua are acum 38 de puncte, in timp ce CFR-ul lui Petrescu are 36. Craiova a ramas la 31.

Elevii lui Dica par sa aiba acum prima sansa la titlu, dat fiind ca vor avea un program mai bun.

Ambele formatii mai au de jucat patru deplasari si doua meciuri pe teren propriu, insa partida directa se va juca pe National Arena!

Clasamentul actualizat



Programul Stelei si al CFR-ului



Steaua

Astra (deplasare)

Viitorul (deplasare)

CFR (acasa)

CSM Iasi (deplasare)

CSU Craiova (deplasare)

Astra (acasa)

CFR

Viitorul (d)

CSM Iasi (d)

Steaua (d)

CSU Craiova (a)

Astra (d)

Viitorul (a)