Analiștii de la OPTA au actualizat clasamentul celor mai puternice ligi de fotbal din lume, iar Superliga României ocupă locul 46.

Potrivit Opta Power Rankings, prima ligă din România are un rating general de 75,2 puncte. În fața Superligii se află Costa Rica Primera Division și campionatul Israelului, ambele cu 75,3 puncte, dar și prima ligă din Bolivia, tot cu 75,3 puncte.

Cum arată topul celor mai puternice ligi din lume

Premier League, campionat ce poate fi urmărit în exclusivitate pe VOYO și VOYO SPORT 1, ocupă primul loc, cu un rating de 92,4 puncte. Podiumul este completat de Bundesliga (87,1) și La Liga (87). Urmează Serie A (86) și Ligue 1 (85,9), în timp ce campionatul Braziliei e pe poziția a șasea.