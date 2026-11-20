Londonezii vor să-l aducă pe Alex Scott (23 de ani), mijlocașul celor de la Bournemouth, iar suma vehiculată pentru transfer se ridică la 90 de milioane de lire sterline, aproximativ 108 milioane de euro.

Chelsea pregătește oferta de 108.000.000 de euro pentru Alex Scott

Potrivit TEAMtalk, Bournemouth se pregătește pentru plecarea fotbalistului, care și-ar fi dat deja acordul pentru mutare și ar fi ajuns la un acord cu Chelsea în privința termenilor personali. Liverpool și Arsenal sunt și ele interesate de serviciile sale, însă formația de pe Stamford Bridge conduce cursa.