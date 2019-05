Cu cati bani a plecat Teja de la FCSB! Becali a dezvaluit ce suma i-a platit antrenorului pentru cele 5 luni petrecute pe banca

Mihai Teja a rezistat doar 5 luni pe banca FCSB-ului. El a avut ca obiectiv castigarea titlului, dar a pierdut lupta cu Dan Petrescu.

Doar 5 luni a rezistat Mihai Teja pe banca FCSB-ului. Adus in iarna de la Gaz Metan, echipa cu care a avut un parcurs bun in prima parte a sezonului, tehnicianul in varsta de 40 de ani si-a luat angajamentul ca va cuceri titlul. El nu a reusit asta, iar Becali i-a reziliat contractul.

Mihai Teja a avut la FCSB un salariu de 10.000 euro lunar si a plecat fara sa incaseze vreo compensatie.

Becali: "Teja a luat 50.000 de euro la FCSB



Gigi Becali, patronul FCSB, a spus la PRO X ca Mihai Teja a plecat de la FCSB cu suma de 50.000 euro. Acesta si-a luat salariul pe 5 luni si a parasit echipa fara sa incaseze vreo compensatie.

Potrivit unei clauze contractuale, Teja a putut fi demis fara compoensatii pentru ca nu si-a indeplinit obiectivul.