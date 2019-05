EXCLUSIV | Becali a facut anuntul final in legatura cu viitoarea casa a FCSB-ului! "O sa jucam acolo, gazonul e foarte bun"

FCSB va juca la Giurgiu in preliminariile Europa League.

FCSB a avut varianta Targu Jiu pentru preliminariile UEFA Europa League, dar va juca in cele din urma mult mai aproape de Bucuresti. Cum National Arena va fi inchisa pe timpul verii evenimentelor sportive pentru ca pe cea mai mare arena a tarii vor avea loc doua concerte, Ed Sheeran si Metallica, FCSB a ales orasul Giurgiu!

Gigi Becali a confirmat decizia la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Gigi Becali: "O sa jucam la Giurgiu, e aproape, terenul e bun"

"Nu mai mergem la Targu Jiu, de ce sa ne caram pana acolo? Am fi jucat la Targu Jiu daca se califica Astra in cupele europene. Dar daca ei nu s-au calificat, mergem noi la Giurgiu. E teren frumos, gazon bun", a spus Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Se intelesesera si cu autoritatile de la Targu Jiu

Oficialii FCSB au batut palma si cu autoritatile locale de la Targu Jiu pentru a juca pe noua arena a orasului, dar intarzierile cu lucrarile i-au determinat sa aleaga orasul Giurgiu.