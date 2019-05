EXCLUSIV | "Am vorbit cu Gica, mi-a zis ca pot sa-l iau!" Transferul pentru care Becali negociaza cu Hagi

Gigi Becali negociaza cu Gica Hagi un nou transfer pe axa Viitorul - FCSB!

Gigi Becali a confirmat in aceasta dimineata la PRO X ca FCSB are un nou antrenor. Doar semnatura lipseste de pe contractul lui Edi Iordanescu! Antrenorul va mai ramane la Medias pentru un meci - ultimul din Play Out!

Acum, Latifundiarul din Pipera face deja lista de transferuri. El il vrea pe olandezul Bradley De Nooijer de la Viitorul!

Becali spune ca Hagi i-a transmis ca e de acord sa negocieze.

Becali: "Hagi a zis ca pot sa-l iau, dar sa vorbesc si cu jucatorul"

"Pot sa-l iau pe De Nooijer, normal ca pot sa-l iau. Dar trebuie sa vorbesc cu el, cu jucatorul. Gica mi-a spus ca nu e niciun fel de problema. Sa vedem ce mai apare. Mie imi place Ivan, am facut oferta la Krasnodar. Despre Pascanu, tot asa, am facut oferta si a ramas ca mai discutam. A ramas in coada de peste. Cu Budescu nu am vorbit. Alex Baluta mi-a spus ca nu se mai intoarce in Romania, vrea sa joace in strainatate", a spus Gigi Becali, patronul FCSB, IN DIRECT la PRO X.