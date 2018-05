"Cu asta, Dica a spus tot". Clujenii se bucura de haosul de la FCSB, Muresan ii multumeste lui Becali pentru mana de ajutor

CFR Cluj este la doua meciuri de un nou titlu de campioana. Clujenii au revenit pe primul loc dupa ce rivalii stelisti au pierdut cu 0-1 la Iasi.

Clujenii se bucura de haosul instalat la FCSB si spun ca "Dumnezeu s-a intors putin si catre ei". Iuliu Muresan ii multumeste lui Becali, despre care spune ca isi demobilizeaza jucatorii.

"Si-a intors Dumnezeu putin fata si catre noi, dupa acele partide in care am fost egalati fie la sfarsit, fie in prelungiri. Sunt patru, cinci partide la numar.

Sigur, acum am profitat de esecul celor de la FCSB la Iasi, despre care multa lume a spus ca a fost o mare surpriza. O sa-l citez pe Dica, care a zis ca Iasiul parca a luptat pentru castigarea titlului, iar FCSB-ul nu. Cu asta, Dica a spus tot", a spus Muresan la Digi.

Iuliu Muresan se bucura de discutiile iscate la rivala ros-albastra.

"Au investit si vor investi in continuare. Asa ca acum apar nemultumiri. Dar la suparare se zic multe. Mie imi plac acele declaratii, pentru ca ne motiveaza si pe noi si ii demobilizeaza pe ei. Este un ajutor binevenit si nu pot decat sa le multumesc", a mai spus Muresan.