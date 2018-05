ULTIMA ORA | CCA a decis pe cine trimite la Craiova - FCSB si Astra - CFR. Cine va arbitra lupta la titlu

Comisia Centrala de Arbitraj urmeaza sa anunte oficial numele centralilor care vor oficia CSU Craiova - FCSB si Astra - CFR Cluj.

8 arbitri romani sunt pe lista FIFA. Dintre acestia va alege CCA, cel mai probabil, pentru a trimite la meciurile "de titlu" dintre CSU Craiova - FCSB si Astra - CFR Cluj.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, cele mai mari sanse le au Radu Petrescu si Ovidiu Hategan.

Potrivit sursei citate, Radu Petrescu va conduce meciul dintre Astra si CFR Cluj, in timp ce Hategan va fi trimis la Craiova, pentru a arbitra meciul dintre CSU si FCSB.

Un alt arbitru, care nu se afla pe lista FIFA, dar care este eligibil, este Marcel Birsan.

Situatia arbitrilor FIFA

Horatiu Fesnic - plecat la EURO U17, in Anglia

George Gaman - este fratele lui Valerica Gaman, de la FCSB

Sebastian Coltescu - este din Craiova si nu poate oficia meciul dintre CSU si FCSB

Istvan Kovacs - a arbitrat recent CFR - FCSB

Marius Avram - a arbitrat CFR Cluj - CSU Craiova. In final, el nu a dictat repetarea penalty-ului celor de la CSU, dupa ce Camora a intrat mult in interiorul careului

Ovidiu Hategan - eligibil

Radu Petrescu - eligibil