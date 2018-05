OFICIAL | FRF a confirmat amicalul Romania - Chile. A doua partida in decurs de un an intre cele doua nationale

FRF a confirmat meciul Romania - Chile. Partida se va disputa in Austria.

Romania si Chile se vor duela pe 31 mai, de la ora 17:00, ora Roamniei, pe stadionul Hartberg.

In iunie 2017, Romania a invins Chile cu 3-2, pe Cluj Arena, cu golurile marcate de Bogdan Stancu, Nicusor Stanciu si Alex Baluta.

Romania ocupa locul 32 in clasamentul FIFA, iar Chile este pe 9.

Pe 5 iunie, Romania va mai juca impotriva Finlandei, de la 20:30, pe stadionul Ilie Oana, din Ploiesti.

Din septembrie, Romania va juca in cea mai noua competitie UEFA, Liga Natiunilor. Romania este in grupa cu Muntenegru, Serbia si Lituania.