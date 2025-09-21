Unirea Slobozia a câștigat meciul cu Petrolul din această etapă, scor 1-0 prin golul marcat de camerunezul Christ Afalna, astfel că a ajuns la 17 puncte după zece runde.



De partea cealaltă, Petrolul rămâne pe locul 14, cu doar șase puncte și o singură victorie după zece runde. Criza se adâncește pentru gruparea prahoveană, care a ajuns la patru înfrângeri consecutive în Superligă.



Paul Papp (35 de ani), experimentatul fundaș al Petrolului, a oferit primele declarații la flash-interviu. A avut un discurs dur, dar speră ca echipa sa să iasă din această situație.



Paul Papp: ”E o situație grea”



„E un sentiment urât. Continuăm pasa foarte proastă, nu ne regăsim şi nu putem marca. Luăm gol la fiecare meci. Sincer… ce să mai zic? Îmi vine să plâng, mi-e ruşine să ies pe stradă.



Dar să ne fie ruşine, că aşa merităm. Jucăm mult pe vârfuri şi nu băgăm piciorul în contră. Nu mai există spiritul de sacrificiu din ultimele două sezoane.



Am vorbit acum în vestiar, toţi, şi ne-am zis clar: suntem o echipă muncitoare şi trebuie să fim modeşti, să băgăm capul în pământ, să băgăm piciorul în contră şi de aici să pornim.



Să încercăm măcar să ţinem de un 0-0, că e o situaţie nasoală rău. Nu avem puncte, iar cele din faţă au strâns. E o situaţie grea, dar sperăm să ieşim din ea”, a spus Paul Papp, la flash-interviu.



În următoarea etapă, Unirea Slobozia va juca în deplasare, cu Farul Constanța, în timp ce Petrolul va primi vizita Rapidului.

