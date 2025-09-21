Cele două echipe își dau întâlnire la Clinceni în etapa cu numărul 10 din sezonul regulat al Superligii României. Ultima confruntare dintre Slobozia și Petrolul a avut loc în martie 2025 și s-a încheiat 0-0.



Szabolcs Kovacs va fi arbitrul partidei, ajutat de tușierii Radu Ghinguleac și Adrian Vornicu. Sorin Costreie și Bogdan Dumitrache vor fi la VAR, în timp ce Vlad Baban a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Nicolae Marodin, observatorul partidei.



Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 16:00 | Ialomițenii își pot consolida locul șase în clasament



Unirea Slobozia se situează pe poziția a șasea în clasament cu 14 puncte obținute după nouă etape. Patru victorii, două rezultate de egalitate și trei eșecuri au înregistrat ialomițenii.



De cealaltă parte, Petrolul Ploiești a consemnat o singură victorie, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri, în nouă etape. Cu nouă puncte, prahovenii se află pe locul 14.



Cum arată clasamentul

