Campioana României rămâne cu doar șapte puncte după zece etape și o singură victorie. Diferența față de liderul Universitatea Craiova este de 16 puncte, iar acum și diferența față de locurile de play-off este una considerabilă.



FCSB, la zece puncte distanță de play-off!



Unirea Slobozia a câștigat meciul cu Petrolul din această etapă, scor 1-0 prin golul marcat de camerunezul Christ Afalna, astfel că a ajuns la 17 puncte după zece runde.



Acum, diferența dintre FCSB și ultimul loc de play-off, ocupat chiar de gruparea ialomițeană, este de zece puncte.



De cealaltă parte, criza celor de la Petrolul Ploiești se adâncește. Prahovenii au ajuns la patru înfrângeri consecutive și sunt pe locul 14, cu doar șase puncte după zece runde.



În următoarea etapă, Unirea Slobozia va juca în deplasare, cu Farul Constanța, în timp ce Petrolul va primi vizita Rapidului.

