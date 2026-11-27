La finalul confruntării, Cristiano Bergodi, antrenorul învinșilor, și-a asumat răspunderea pentru eșec, însă a subliniat și că unii dintre elevii săi au fost sub așteptări.

Reacția lui Cristiano Bergodi după „U” Cluj - Sepsi 0-1

„N-am avut această răutate în joc. Nu am reușit niciodată să avem claritate, luciditate. Am făcut un meci slab, e vina mea în primul rând. Când pierzi așa, nu poți da vina pe altcineva. E vina mea, dar mulți jucători au fost sub nivel, au fost sub așteptări.

Nu știu, știam că e un meci dificil. Orice meci din Superligă e dificil. Nu se poate ca mai devreme sau mai târziu să dăm gol. Nu s-a jucat la nivelul așteptat, cum jucăm noi de obicei acasă.

Bergodi: „Nu am reușit să avem luciditate”

(n.r.- despre cât de mult a influențat accidentarea lui Macalou jocul) A contribuit, cu siguranță. Macalou e un jucător important pentru noi. Să îl înlocuim cu un alt jucător, cu caracteristici diferite, nu a fost ușor. Nu am făcut ceea ce trebuia să facem. Nu știu cum se simte Macalou, nu știu dacă e la spital. Problema e la umăr.

Nu am reușit să avem luciditate, să avem această răutate de a marca. O zi slabă, trebuia neapărat să câștigăm. E un duș rece, nu putem face o tragedie acum.

În general, nu ne-am ridicat la nivelul așteptat. E vina mea pentru că eu sunt antrenorul, probabil nu am reușit să transmit că e o partidă dificilă”, a declarat Cristiano Bergodi, la flash-interviu.