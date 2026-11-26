Campioana U BT Cluj anunţă, joi, despărţirea pe cale amiabilă de jucătorul american Otis Livingston, transferat în vara acestui an, de la Basquet Girona. Mutarea vine şi ca urmare a sosirii în urmă cu câteva săptămâni a fundaşului Leland Walker.

Otis Livingston a jucat în şapte partide în Liga Adriatică şi în şase din BKT EuroCup.

După o serie de rezultate negative în ambele competiţii, campioana României l-a transferat la finalul lunii trecute, tot pe postul de fundaş, pe Leland Walker, sub formă de împrumut de la PAOK Salonic.

OUT! Pleacă de la U Cluj după doar jumătate de an: „Mulțumim!”

Mutarea clubului aducea încă de atunci posibilitea de a renunţa la unul dintre ceilalţi doi fundaşi – Javonte Smart sau Otis Livingston. Iar decizia a fost luată în privinţa celui din urmă.

Interesant este că, tot joi, clubul de Euroligă Anadolu Efes Istanbul a anunţat despărţirea pe cale amiabilă de jucătorul naturalizat al naţionalei României Darron Russell, care a făcut furori în sezonul trecut la U BT Cluj şi a plecat după doar un sezon.

Russell este dorit de Maxima Roma, echipa din BKT EuroCup, cu care U BT Cluj a jucat deja de două ori în grupă, scrie news.ro.

„Mulțumim, Otis!”, a fost mesajul postat de ardeleni pe pagina oficială de Facebook.