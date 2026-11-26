Derby-ul Ardealului, Universitatea Cluj - CFR Cluj, va deschide runda vineri, pe 11 decembrie, de la ora 20:00.

FCSB o primește pe Sepsi pe Arena Națională

Tot de la ora 20:00, dar sâmbătă, FCSB o primește pe teren propriu pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Voluntari - Dinamo, Rapid - UTA și FC Argeş - Universitatea Craiova se vor disputa, de asemenea, în etapa a 19-a.

Programul etapei a 19-a din Superligă

Vineri, 11 decembrie

Ora 20:00: Universitatea Cluj - CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 12 decembrie

Ora 14:30: FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanţa

Ora 17:00: Corvinul Hunedoara - FC Botoşani

Ora 20:00: FCSB - Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Duminică, 13 decembrie

Ora 17:45: FC Voluntari - Dinamo

Ora 20:30: FC Rapid - UTA

Luni, 14 decembrie

Ora 17:00: Oţelul Galaţi - Petrolul Ploieşti

Ora 20:00: FC Argeş - Universitatea Craiova

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