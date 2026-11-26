Derby-ul Ardealului, Universitatea Cluj - CFR Cluj, va deschide runda vineri, pe 11 decembrie, de la ora 20:00.
FCSB o primește pe Sepsi pe Arena Națională
Tot de la ora 20:00, dar sâmbătă, FCSB o primește pe teren propriu pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.
Voluntari - Dinamo, Rapid - UTA și FC Argeş - Universitatea Craiova se vor disputa, de asemenea, în etapa a 19-a.
Programul etapei a 19-a din Superligă
Vineri, 11 decembrie
- Ora 20:00: Universitatea Cluj - CFR 1907 Cluj
Sâmbătă, 12 decembrie
- Ora 14:30: FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanţa
- Ora 17:00: Corvinul Hunedoara - FC Botoşani
- Ora 20:00: FCSB - Sepsi OSK Sf. Gheorghe
Duminică, 13 decembrie
- Ora 17:45: FC Voluntari - Dinamo
- Ora 20:30: FC Rapid - UTA
Luni, 14 decembrie
- Ora 17:00: Oţelul Galaţi - Petrolul Ploieşti
- Ora 20:00: FC Argeş - Universitatea Craiova
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