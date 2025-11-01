Ardelenii au primit vizita campioanei en-titre pe ”Cluj-Arena” sâmbătă seară în etapa #15 din Superliga României. Darius Olaru a realizat o ”dublă”, iar FCSB a plecat la Capitală cu toate cele trei puncte.



Cristiano Bergodi, categoric după 0-2 cu FCSB: ”Acolo s-a pierdut meciul”



La flash-interviu, Cristiano Bergodi a explicat că meciul s-a rupt în clipa în care Alessandro Murgia a fost eliminat (minutul 39). Totuși, antrenorul ardelenilor a sugerat că echipa sa a arătat bine în prima jumătate de oră.



”Nu am văzut bine acțiunea. Sincer. Cu tot respectul. M-am uitat la minge și nu am văzut ce a făcut Murgia. Dar, meciul, din păcate, acolo s-a terminat. Când joci împotriva unei echipe de calitate ca echipa asta, care te plimbă pe tot terenul, e foarte, foarte greu să o facă în inferioritate numerică.



Nu am nimic de reproșat jucătorilor. Am început bine meciul. La primul gol am lăsat spațiu. Altfel, am avut situații în careu, părea că jucăm de la egal la egal și noi am avut chiar mai multe ocazii până la gol.



Era un meci care se putea juca chiar la victorie, pentru cum am început. Așa că nu am ce să le reproșez.



Cisse nu a greșit. La primul însă nu ai cum să faci așa ceva, nu trebuia lăsat Olaru, trebuia să fi coborât un mijlocaș care să-l fi luat pe Olaru. Asta e, l-am lăsat și pe Lixandru să centreze.



E greu să joci fără om în fața unei echipe cu calitate, noi am încercat să ținem dar asta e. Al doilea gol? Nu cred că a fost greșeală, cum am mai spus. Mi-a plăcut cum am intrat pe teren. În primele 30 de minute echipa era bună, compactă, din păcate după s-a terminat.



Eu nu m-am uitat la redresez, am treabă multă. Vreau să redresez echipa. Am un lot bun, valoros, o echipă bună. Vreau să fac treabă bună. Nu mă descurajez”, a spus Cristiano Bergodi.

