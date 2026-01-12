„Șepcile roșii” au remizat astăzi, 1-1 cu polonezii de la Widzew Lodz, într-un meci disputat la temperatura de 16 grade Celsius. Acum, gândurile lui Bergodi zboară deja cu îngrijorare spre condițiile vitrege din țară, unde echipa sa trebuie să pregătească duelul de foc cu Dinamo.



Tehnicianul „studenților” a mărturisit că nu înțelege graba cu care a fost programată prima etapă din 2026, având în vedere prognoza meteo extremă. Trecerea bruscă de la clima blândă din Antalya la zăpada din România este principalul inamic al ardelenilor înaintea reluării campionatului.



„Mâine mergem la Sibiu. Avem trei-patru zile de antrenament în țară, însă e o problemă: în România e un frig teribil, zăpadă, terenurile sunt înghețate. Cu tot respectul, dar mi se pare prea devreme să începem returul pe 16 ianuarie. Sunt multe meciuri, așa e formatul campionatului, însă pe 16, pe 18, când începem noi, e foarte greu: nu ne putem antrena decât pe sintetic, dar și acela e înghețat. Nu e ușor. Mă îngrijorează puțin vremea, însă toate echipele au probleme, doar că, Doamne ferește, nu căutăm un alibi”, a spus Cristiano Bergodi.



Emoții cu golgheterul Lukic



Pe lângă frigul din țară, antrenorul italian este îngrijorat de situația lui Jovo Lukic, accidentat în cantonament. Atacantul care împarte fotoliul de lider în clasamentul marcatorilor cu Alex Dobre (11 reușite) este incert, dar Bergodi speră să îl recupereze rapid pentru seria infernală de meciuri care urmează, cu cinci deplasări în ultimele nouă etape, decisive pentru accederea în play-off.



„Antrenamentul a fost bun, un meci «bunișor», să spunem așa. Am terminat cantonamentul. Din păcate, e problema cu Lukic. În general sunt mulțumit de cum s-au antrenat băieții, am arătat bine și în aceste trei meciuri, chiar dacă nu am câștigat niciunul dintre ele. Cu Dinamo va fi foarte, foarte greu. Au o echipă bună, cu o dinamică foarte bună. I-am văzut pe ei, ei ne-au văzut pe noi, va fi un meci dificil și începe un program foarte greu: mai sunt nouă meciuri, cu cinci în deplasare, toate cu echipe de play-off. Nu cred că va rata multe meciuri Lukic, trebuie să vedem cu doctorul ce are. Nu căutăm atacant, încă nu am discutat despre asta. Nu cred că mai avem nevoie de nimic. Sunt mulțumit de acest grup de jucători, am ajuns la un nivel aproape de play-off”, a încheiat Bergodi.

