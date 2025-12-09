Fotbalistul ivorian a ajuns la Universitatea la începutul acestui an, după ce evoluase ultima dată la formaţia franceză din al treilea eşalon, Sochaux-Montbeliard.



La două luni de la oficializarea mutării, Macalou a debutat în alb şi negru în prima etapă a play-off-ului, când a avut o evoluţie apreciată, în ciuda înfrângerii echipei noastre din deplasarea de la Craiova (0-3).



Jucătorul care a mai bifat prezenţe pentru Le Mans sau Valenciennes a continuat forma bună pe tot parcursul play-off-ului din stagiunea trecută, reuşind să marcheze de trei ori şi să ofere o pasă decisivă. Mai întâi, a punctat în eşecul cu Dinamo (2-4), de pe teren propriu, după care a mai înscris în victoria din Giuleşti (2-0) şi în revanşa împotriva „câinilor roşii”, meci în care a contribuit şi cu un assist şi care a adus, matematic, revenirea Universităţii în cupele europene.



Macalou a fost titular în ambele manşe ale dublei cu Ararat-Armenia din Conference League, iar pe plan intern a strâns alte 17 prezenţe în Superligă şi două în Cupa României, trecându-şi în cont încă un gol şi cinci pase decisive şi totalizând, astfel, patru reuşite şi şase assist-uri în 31 de meciuri jucate pentru ”U”.

news.ro

