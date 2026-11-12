Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale

Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Denis Drăguș (27 de ani) s-a confruntat cu noi probleme fizice și a părăsit ultimul antrenament al celor de la FCSB înaintea colegilor.

TAGS:
denis dragusFCSBGigi Becali
Din articol

Potrivit fanatik.ro, vârful roș-albaștrilor a acuzat dureri în zona aductorilor în timpul ședinței de pregătire desfășurate miercuri, 11 noiembrie, și nu a mai putut continua antrenamentul.

Situația a stârnit îngrijorare în rândul staff-ului tehnic al fostei campioane a României, având în vedere că fotbalistul tocmai își revenise după o perioadă îndelungată de absență de pe gazon.

  • Fcsb corvinul hunedoara superliga superbet 7112026 denis dragus
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Investigații medicale la miezul nopții pentru Denis Drăguș

Pentru a afla natura exactă a accidentării, jucătorul s-a deplasat de urgență la un cabinet medical chiar la miezul nopții, unde a efectuat investigații suplimentare.

Problemele au apărut la scurt timp după ce atacantul a bifat primul său meci integral pentru FCSB în etapa a 15-a, contra celor de la Corvinul. Deși nu a înscris în acea partidă, evoluția sa a fost lăudată la final de patronul Gigi Becali.

Întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale reprezintă un avantaj pentru Denis Drăguș. În cazul în care controlul medical arată că leziunea nu este una gravă, vârful are șanse mari să fie apt de joc până la următoarea rundă, programată la data de 22 noiembrie, când formația sa va evolua în deplasare, la Mioveni, împotriva celor de la FC Argeș.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
ARTICOLE PE SUBIECT
Vinovații fără vină de la FCSB
Vinovații fără vină de la FCSB
Ei sunt jucătorii așteptați la FCSB! Gigi Becali le-a dat numele
Ei sunt jucătorii așteptați la FCSB! Gigi Becali le-a dat numele
Fostul atacant de la FCSB a marcat de 6 ori într-un meci încheiat cu 12 goluri în Liga 4!
Fostul atacant de la FCSB a marcat de 6 ori într-un meci încheiat cu 12 goluri în Liga 4!
ULTIMELE STIRI
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027


Recomandarile redactiei
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Alte subiecte de interes
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

stirileprotvCele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!