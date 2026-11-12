Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale

Situația a stârnit îngrijorare în rândul staff-ului tehnic al fostei campioane a României, având în vedere că fotbalistul tocmai își revenise după o perioadă îndelungată de absență de pe gazon.

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Investigații medicale la miezul nopții pentru Denis Drăguș

Pentru a afla natura exactă a accidentării, jucătorul s-a deplasat de urgență la un cabinet medical chiar la miezul nopții, unde a efectuat investigații suplimentare.

Problemele au apărut la scurt timp după ce atacantul a bifat primul său meci integral pentru FCSB în etapa a 15-a, contra celor de la Corvinul. Deși nu a înscris în acea partidă, evoluția sa a fost lăudată la final de patronul Gigi Becali.

Întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale reprezintă un avantaj pentru Denis Drăguș. În cazul în care controlul medical arată că leziunea nu este una gravă, vârful are șanse mari să fie apt de joc până la următoarea rundă, programată la data de 22 noiembrie, când formația sa va evolua în deplasare, la Mioveni, împotriva celor de la FC Argeș.