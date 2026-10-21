Cristi Borcea n-are niciun dubiu: „Cel mai bun jucător din România! Nu poate juca în fața lui”

Cristi Borcea n-are niciun dubiu: „Cel mai bun jucător din România! Nu poate juca în fața lui” Superliga
SPORT.RO
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Cristi Borcea (56 de ani), fostul conducător de la Dinamo, a numit jucătorul pe care îl consideră cel mai valoros din campionatul intern.

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Deși a părăsit conducerea clubului în 2012, după 17 ani de activitate începută în 1995, omul de afaceri urmărește în continuare parcursul echipei sale de suflet și a lăudat actuala conducere pentru rezultatele obținute. Cu 29 de puncte adunate în 12 etape, formația pregătită de Nuno Campos ocupă primul loc în SuperLiga, având o singură înfrângere în actuala stagiune, 0-1 cu Petrolul, în rest fiind neînvinsă în campionat și în Cupa României.

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Borcea dragus
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Jucătorul care l-a convins pe Cristi Borcea

Fotbalistul pe care fostul acționar îl vede drept numărul unu în România este scoțianul Danny Armstrong (29 de ani). Adus liber de contract în vara anului 2025, de la Kilmarnock, acesta a devenit rapid o piesă de bază în angrenajul roș-albilor, acumulând 54 de partide, 11 goluri și 21 de pase decisive.

Borcea este de părere că randamentul scoțianului este de neegalat în acest moment, nici măcar tânărul talent Adrian Mazilu neavând șanse să îl scoată din primul „11”.

„Pușcaș a avut o accidentare și îl așteptăm să revină. Mazilu, acum trei ani, când a câștigat Farul campionatul, a fost cel mai bun din play-off, a fost decisiv. Este tânăr, dar nu poate juca în fața lui Armstrong, orice ar face. De departe, Armstrong este cel mai bun jucător din România”, a spus Cristi Borcea, potrivit DigiSport.

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