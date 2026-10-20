Cristi Borcea a numit cele trei rivale la titlu pentru Dinamo: „Să nu dăm satisfacție dușmanilor”

Cristi Borcea a numit cele trei rivale la titlu pentru Dinamo: „Să nu dăm satisfacție dușmanilor” Superliga BORCEA, INAPOI LA DINAMO?! A vorbit cu Negoita din inchisoare! Ce i-a zis despre preluarea clubului
SPORT.RO
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Cristi Borcea (56 de ani), fostul conducător din „Ștefan cel Mare”, a analizat lupta la vârf din SuperLiga și a indicat echipele cu care Dinamo se va duela pentru trofeu în actuala stagiune.

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Aflată pe primul loc în clasament, cu 29 de puncte acumulate în 12 etape, formația pregătită de Nuno Campos traversează o perioadă bună. Singurul pas greșit al alb-roșiilor în acest sezon a fost înfrângerea cu Petrolul, scor 0-1, echipa fiind de atunci neînvinsă atât în campionat, cât și în Cupa României.

Deși nu mai face parte din structurile oficiale ale clubului pe care l-a condus timp de 17 ani, între 1995 și 2012, omul de afaceri urmărește îndeaproape parcursul liderului din SuperLiga. Acesta a nominalizat principalele contracandidate la câștigarea campionatului.

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Borcea dinamo
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Calculele lui Cristi Borcea pentru titlu 

„Redevenim Dinamo de altădată, ușor, ușor. Au trecut mulți ani de când eram catalogați cu șanse la campionat. De titlu nici nu mai vorbesc. Clubul s-a mai bătut la titlu și în anii 2009, 2011 și când au fost Contra și Mutu. Eu am spus de când a venit Pancu, Rapid se va bate la campionat cu Dinamo și Universitatea Craiova. Acum a intrat și FCSB, după revenirea lui Reghecampf”, a spus Cristi Borcea, potrivit Digisport.

Fostul acționar s-a arătat surprins de nivelul de joc atins de echipă, având în vedere plecările unor jucători de bază. Totodată, el a recunoscut meritele actualei conduceri și a cerut unitate în jurul formației pentru a menține rezultatele actuale.

„Nimeni nu credea, nici eu, după pierderea anumitor titulari, că Dinamo va arăta așa. Trebuie felicitați cei de la Renovatio, care au investit constant în ultimii 3 ani, dar și Nicolescu. Eu am mai spus și fac un nou apel. Dinamo a obținut rezultate importante când a existat simbioză între echipă, conducere și suporteri. Când a existat această relație în trei, nimeni nu ne-a stat în cale. Să nu dăm satisfacție dușmanilor”, a transmis fostul finanțator pentru aceeași sursă.

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