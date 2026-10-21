CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa belgiană Coretec Oostende, cu scorul de 84-80 (18-11, 18-25, 18-22, 30-22), marţi seara, la Oostende, într-un meci din Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Coretec Oostende - Dinamo 84-80

Dinamo era la egalitate la jumătatea confruntării, 36-36, apoi a condus inclusiv în debutul ultimului sfert, dar a avut o perioadă ''neagră'', cu 14 puncte consecutive marcate de gazde, de la 63-68 la 77-68, care a decis soarta partidei.

De la dinamovişti s-au remarcat Jonathan Stark, cu 21 puncte, 3 recuperări, 5 pase decisive, Rostislav Noviţki, cu 15 p, 11 rec, 3 pd, Derrick Marks, 15 p, 4 rec, 7 pd, DJ Burns, cu 13 p, 10 rec, Anthony Roberts, 10 p, 5 rec.

”BASCHET. Un meci ca un carusel în Belgia. Oostende a supraviețuit revenirii noastre, după o primă repriză mai puțin inspirată.

Dinamo a arătat ca poate câștiga pe terenul belgienilor, dar am plătit tribut lipsei de precizie în cadrul ofensiv.

📊 Jonathan Stark, Derrick Marks și Rostyslav Novitskyi au fost liderii noștri pe tabelă cu 21, 15 respectiv 15 puncte”, a notat CS Dinamo București.