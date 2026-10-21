VIDEO Perioadă ”neagră” la Dinamo! Cum a pierdut inexplicabil un meci pe care îl controla

Perioadă ”neagră” la Dinamo! Cum a pierdut inexplicabil un meci pe care îl controla Baschet
SPORT.RO
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Eșec în Europe Cup pentru echipa din Ștefan cel Mare.

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Dinamocs dinamo bucurestiJonathan StarkDerrick MarksRostyslav Novitskyi
Din articol

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa belgiană Coretec Oostende, cu scorul de 84-80 (18-11, 18-25, 18-22, 30-22), marţi seara, la Oostende, într-un meci din Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Coretec Oostende - Dinamo 84-80

Dinamo era la egalitate la jumătatea confruntării, 36-36, apoi a condus inclusiv în debutul ultimului sfert, dar a avut o perioadă ''neagră'', cu 14 puncte consecutive marcate de gazde, de la 63-68 la 77-68, care a decis soarta partidei.

De la dinamovişti s-au remarcat Jonathan Stark, cu 21 puncte, 3 recuperări, 5 pase decisive, Rostislav Noviţki, cu 15 p, 11 rec, 3 pd, Derrick Marks, 15 p, 4 rec, 7 pd, DJ Burns, cu 13 p, 10 rec, Anthony Roberts, 10 p, 5 rec.

”BASCHET. Un meci ca un carusel în Belgia. Oostende a supraviețuit revenirii noastre, după o primă repriză mai puțin inspirată. 

Dinamo a arătat ca poate câștiga pe terenul belgienilor, dar am plătit tribut lipsei de precizie în cadrul ofensiv. 

📊 Jonathan Stark, Derrick Marks și Rostyslav Novitskyi au fost liderii noștri pe tabelă cu 21, 15 respectiv 15 puncte”, a notat CS Dinamo București.

Cum arată clasamentul grupei

MVP-ul gazdelor a fost Stephan Swenson, cu 25 p, 7 rec, 10 pd, susţinut de Konstantin Kostadinov, cu 16 p, 5 rec, Pierre-Antoine Gillet, 16 p, Andrew Clayton, 11 p.

Tot marţi, într-un meci din grupă, FIATC Girona a dispus de Zastal Zielona Gora cu 109-68, scrie Agerpres. Joi se va juca cealaltă partidă a grupei, Patrioti Levice - NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz.

În clasament, pe primul loc se află FIATC Girona, cu 6 puncte, urmată de Zastal Zielona Gora, 4 puncte, Coretec Oostende, 3 puncte, Patrioti Levice, 3 puncte, CS Dinamo, 3 puncte, NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, 2 puncte. 

Primele două clasate se califică în faza a doua a grupelor.

CS Dinamo va juca următorul meci pe 27 octombrie, la Bucureşti, cu echipa slovacă Patrioti Levice.

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