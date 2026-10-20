După 2-1 cu FC Voluntari în Ilfov, pe stadionul ”Anghel Iordănescu”, în ultima confruntare a etapei cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României, formația dirijată de Laurențiu Reghecampf a urcat pe poziția a șasea în clasament cu 18 puncte.

FCSB are acum cinci victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri. Cu 18 puncte, fosta campioană e la 11 lungimi în spatele liderului Dinamo și la nouă în spatele lui Rapid, pe care o va întâlni sâmbăta viitoare în derbiul rundei #13.

Cum poate să dea FCSB lovitura și să intre în lupta la titlu: ”Altfel, nu o văd bine deloc!”

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Cristi Pulhac, fost internațional român, a ținut să puncteze faptul că FCSB este obligată să câștige cu Rapid ca să intre în cursa pentru câștigarea campionatului. Altfel, Pulhac a sugerat că nu o vede bine pe echipa lui ”Reghe”.

”FCSB, dacă câștigă cu Rapid, intră și ea în cursă. Adică, practic, are șanse. Dacă pierde, nu o văd bine deloc. Mă refer la play-off aici. Din ce am văzut până acum, făcând referire la cele trei echipe de pe primele locuri, toate își câștigă meciurile.

Câștigi cu echipele mici. Se pare că avem un campionat cum nu am mai avut de mult, în care cred că meciurile directe vor conta enorm de mult. Mai ales în play-off”, a spus Cristi Pulhac.

FCSB - Rapid este sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. Meciul va avea loc pe Arena Națională și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată clasamentul Superligii României