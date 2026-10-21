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Dennis Seimen, internaționalul german cu cetățenie română, a debutat în Bundesliga! ”Genul de povești pe care numai fotbalul le poate scrie”

Cine este fotbalistul român ”top talent” care a prins lotul lui VfB Stuttgart în toate cele 5 meciuri din Champions League

Internaționalul german cu cetățenie română Dennis Seimen a fost integralist aseară la VfB Stuttgart în meciul disputat pe teren propriu de ”șvabi” în etapa a treia din Champions League, 1-1 cu Atletico Madrid (goluri Jamie Leweling '36, respectiv Julian Alvarez '47, cu Morten Hjulmand eliminat apoi în '64 de la oaspeți).

Portarul de 18 ani a devenit astfel cel mai tânăr goalkeeper care a jucat vreodată într-un meci de Champions League pentru VfB Stuttgart.

”Un debut pentru cărțile de istorie. Suntem mândri de tine, Dennis!”, a postat clubul din Bundesliga.

Seimen a avut două intervenții salvatoare (Atletico a avut doar 3 șuturi pe spațiul porții, inclusiv golul) și a primit notele 6.8 de la Sofascore (în media echipei) și 6.5 de la Flashscore (sub media echipei).

Debutul în Champions League vine la câteva zile după debutul în Bundesliga, Paderborn - Stuttgart 0-2, în care Dennis a jucat chiar împotriva fostei sale echipe, alături de care a promovat în ultimul sezon.

”Șvabul” Dennis Seimen este de fapt sas după tată - Seimen senior este etnic german născut lângă Sighișoara, iar mama este româncă din Vâlcea.

Rezumatul meciului VfB Stuttgart - Atletico Madrid 1-1 (de la 34:05)